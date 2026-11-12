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12.11.2026 08:30:20

AUMOVIO Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin warf am Mittwoch die Frage auf, ob der Autozulieferer beim Umsatz am Tiefpunkt angekommen ist. Auch wenn das Unternehmen Fortschritte bei den Kosten mache und das operative Ergebnis (Ebit) zuletzt positiv überrascht habe, sei eine Stabilisierung des Umsatzes entscheidend für die Aktien. Ein Signal für den Tiefpunkt sei der im Quartal verdoppelte Auftragseingang./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32.55 € 		Abst. Kursziel*:
65.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.89%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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08:30 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
10.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
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