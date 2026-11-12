AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin warf am Mittwoch die Frage auf, ob der Autozulieferer beim Umsatz am Tiefpunkt angekommen ist. Auch wenn das Unternehmen Fortschritte bei den Kosten mache und das operative Ergebnis (Ebit) zuletzt positiv überrascht habe, sei eine Stabilisierung des Umsatzes entscheidend für die Aktien. Ein Signal für den Tiefpunkt sei der im Quartal verdoppelte Auftragseingang./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.55 €
|
Abst. Kursziel*:
65.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.89%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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