AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aumovio gehöre an der Börse zu den am stärksten unterbewerteten Automobilzulieferern, schrieb David Lesne am Freitag. Dabei sprächen Aspekte wie der pragmatische Ansatz bei der Kostenbasis, sie solide Bilanz sowie das attraktive Potenzial hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Aktionärsrendite für die Papiere./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.85 €
|
Abst. Kursziel*:
37.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.78%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|MDAX-Titel AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
05.11.26
|Überraschende Margensteigerung bei AUMOVIO: Was der starke Auftragseingang für die Aktie bedeutet (Dow Jones)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: AUMOVIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AUMOVIO
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|28.30
|-1.44%
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|12:36
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|11:59
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DZ BANK
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|11:52
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