Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’876 0.5%  SPI 20’942 0.5%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 26’085 1.0%  Euro 0.9161 0.2%  EStoxx50 6’249 1.3%  Gold 4’116 1.2%  Bitcoin 61’212 -0.1%  Dollar 0.8188 -0.1%  Öl 94.8 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998NVIDIA994529Nestlé3886335ABB1222171Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
Daimler Truck-Aktie: Underperform-Bewertung durch Bernstein Research
Suche...
Plus500 Depot

AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

28.74
CHF
0.03
CHF
0.11 %
13:52:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 12:10:52

AUMOVIO Buy

AUMOVIO
28.74 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aumovio gehöre an der Börse zu den am stärksten unterbewerteten Automobilzulieferern, schrieb David Lesne am Freitag. Dabei sprächen Aspekte wie der pragmatische Ansatz bei der Kostenbasis, sie solide Bilanz sowie das attraktive Potenzial hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Aktionärsrendite für die Papiere./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.85 € 		Abst. Kursziel*:
37.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.78%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AUMOVIO

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
06.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.11.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 28.30 -1.44% AUMOVIO