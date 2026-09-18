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MDAX-Kursentwicklung 18.09.2026 09:28:17

Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Freitagshandels

Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Freitagshandels

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Porsche Automobil
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Um 09:11 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.03 Prozent auf 31’457.41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 351.284 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.085 Prozent auf 31’421.44 Punkte an der Kurstafel, nach 31’448.12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31’477.69 Punkte, das Tagestief hingegen 31’380.59 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0.272 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’839.83 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 32’665.55 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 30’470.71 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 6.46 Prozent auf 74.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.35 Prozent auf 70.70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.99 Prozent auf 88.70 EUR), AIXTRON SE (+ 3.04 Prozent auf 35.20 EUR) und RENK (+ 2.14 Prozent auf 40.89 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Porsche vz (-2.35 Prozent auf 46.46 EUR), freenet (-1.99 Prozent auf 24.60 EUR), Salzgitter (-1.45 Prozent auf 54.40 EUR), United Internet (-1.37 Prozent auf 27.34 EUR) und AUMOVIO (-1.33 Prozent auf 37.00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 210’230 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.366 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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