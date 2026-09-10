Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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10.09.2026 15:58:18
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter
Der MDAX zeigt sich heute leichter.
Am Donnerstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.23 Prozent auf 31’683.81 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 359.810 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.026 Prozent auf 32’086.75 Punkte an der Kurstafel, nach 32’078.48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 32’089.69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’625.46 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2.03 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 32’251.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’292.79 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 30’148.88 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.27 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 2.82 Prozent auf 38.25 EUR), freenet (+ 1.88 Prozent auf 24.94 EUR), Talanx (+ 1.68 Prozent auf 121.20 EUR), Schaeffler (+ 1.62 Prozent auf 7.52 EUR) und AUTO1 (+ 1.20 Prozent auf 20.20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Salzgitter (-6.16 Prozent auf 56.40 EUR), Bilfinger SE (-6.09 Prozent auf 75.60 EUR), KION GROUP (-5.62 Prozent auf 43.48 EUR), Aurubis (-4.60 Prozent auf 172.30 EUR) und AIXTRON SE (-3.59 Prozent auf 36.51 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’040’956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40.881 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.39 erwartet. Mit 8.31 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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