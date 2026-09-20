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Krypto-Marktbericht 20.09.2026 12:43:06

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Kryptokurse am Sonntagmittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:31 fiel der Bitcoin-Kurs um 1,10 Prozent auf 80.377,04 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81.267,47 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 17,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 56,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,10 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 2,25 Prozent auf 2.574,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.634,11 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 4,03 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:31 auf 245,65 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 255,97 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Ripple-Kurs um 2,41 Prozent auf 1,377 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,412 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Monero nach. Um 4,05 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:31 auf 524,17 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 546,27 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2280 US-Dollar am Vortag auf 0,2190 US-Dollar nach unten (3,92 Prozent).

Währenddessen wird Stellar bei 0,1892 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1964 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3398 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3425 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,50 Prozent auf 750,59 US-Dollar, nach 762,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Dogecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Dogecoin-Kurs um 3,64 Prozent auf 0,0846 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0878 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 2,68 Prozent auf 108,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 111,06 US-Dollar.

Daneben fällt Avalanche um 3,46 Prozent auf 9,744 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 10,09 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,43 US-Dollar).

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,8615 US-Dollar am Vortag auf 0,8141 US-Dollar nach unten (5,50 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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