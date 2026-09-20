Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
20.09.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Kryptokurse am Sonntagmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:31 fiel der Bitcoin-Kurs um 1,10 Prozent auf 80.377,04 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81.267,47 US-Dollar gehandelt worden war.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 17,9 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 56,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,10 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 2,25 Prozent auf 2.574,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.634,11 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 4,03 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:31 auf 245,65 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 255,97 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Ripple-Kurs um 2,41 Prozent auf 1,377 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,412 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Monero nach. Um 4,05 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:31 auf 524,17 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 546,27 US-Dollar wert war.
Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2280 US-Dollar am Vortag auf 0,2190 US-Dollar nach unten (3,92 Prozent).
Währenddessen wird Stellar bei 0,1892 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1964 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3398 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3425 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,50 Prozent auf 750,59 US-Dollar, nach 762,00 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit muss Dogecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Dogecoin-Kurs um 3,64 Prozent auf 0,0846 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0878 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 2,68 Prozent auf 108,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 111,06 US-Dollar.
Daneben fällt Avalanche um 3,46 Prozent auf 9,744 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 10,09 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 11,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,43 US-Dollar).
Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,8615 US-Dollar am Vortag auf 0,8141 US-Dollar nach unten (5,50 Prozent).Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|66’764.13180
|5.96%
|Handeln
|Vision
|0.03503
|1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’162.56756
|7.17%
|Handeln
|Ripple
|1.15233
|7.75%
|Handeln
|Solana
|93.19427
|11.27%
|Handeln
|Cardano
|0.18479
|10.59%
|Handeln
|Polkadot
|0.94142
|5.37%
|Handeln
|Chainlink
|10.18411
|8.41%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|7.05%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|11.53%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren