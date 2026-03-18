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18.03.2026 11:03:37

AUMOVIO Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Autozulieferers hätten die Konsensschätzungen leicht verfehlt, schrieb David Lesne am Mittwoch./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
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David Lesne 		KGV*:
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