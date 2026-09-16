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16.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag gesucht

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag gesucht

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 122,38 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 122,38 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,44 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,98 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 287'521 AstraZeneca-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 28,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 107,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,26 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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