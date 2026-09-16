AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 121,84 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'696 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,94 GBP. Bei 120,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 64'100 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 11,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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