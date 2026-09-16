AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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16.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 121,39 GBP.
Das Papier von AstraZeneca legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 121,39 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'693 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,96 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,98 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 629'711 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 11,16 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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