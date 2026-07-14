AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
137.39CHF
-1.23CHF
-0.89 %
10:20:54
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14.07.2026 10:17:34
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
137.39 CHF -0.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Einlizenzierung des Lungenkrebsmedikaments Zegfrovy mache strategisch Sinn für die Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zegfrovy ergänze sich gut mit Tagrisso./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
147.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
124.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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12.07.26
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|AstraZeneca Overweight
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
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|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|137.39
|-0.89%
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