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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

137.39
CHF
-1.23
CHF
-0.89 %
10:20:54
BRXC
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14.07.2026 10:17:34

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
137.39 CHF -0.89%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Einlizenzierung des Lungenkrebsmedikaments Zegfrovy mache strategisch Sinn für die Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zegfrovy ergänze sich gut mit Tagrisso./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
147.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
124.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.07.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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