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07.08.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Vormittag vor

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 120,22 GBP zu.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 120,22 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'886 Punkten notiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,38 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,98 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 179'035 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,84 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,84 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 11,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,32 USD belaufen. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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