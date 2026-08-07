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07.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittag zu

AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittag zu

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 120,22 GBP zu.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 120,22 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,96 GBP. Bei 118,98 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440'353 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 23,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,84 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,32 USD aus. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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