AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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07.08.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 119,86 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 119,86 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'910 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,96 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 118,98 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 906'878 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 23,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 10,03 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,32 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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