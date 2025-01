NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 11400 auf 10900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Briten könnten zwar die Umsatzerwartungen übertreffen, schrieb Analyst Peter Welford in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche zum vierten Quartal 2024. Bei den Gewinnen sieht er aber Risiken. Die ersten Unternehmensziele für 2025 könnten zu etwas sinkenden Markterwartungen führen./ag/mis;