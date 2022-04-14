AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Gespräche mit Konzernchef Pascal Soriot hätten gezeigt, dass ein Abkommen mit den USA für günstigere Medikamentenpreise günstiger als angenommen für den britischen Pharmakonzern sei, schrieb Michael Leuchten in seiner Einschätzung vom Sonntag. Allerdings könnten die EU-Länder einen eingeschränkten Zugang zu Medikamenten bekommen. Zudem würden die Schwellenländer ohne Berücksichtigung von China bis 2028 ein wichtigerer Markt als Europa, und im kommenden Jahr sollten die Abnehmmedikamente der Briten auf den Markt kommen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139.74 £
|
Abst. Kursziel*:
7.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
30.11.25
|November 2025: Die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie (finanzen.net)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
28.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
28.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Aufschläge in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
28.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)