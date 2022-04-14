NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Gespräche mit Konzernchef Pascal Soriot hätten gezeigt, dass ein Abkommen mit den USA für günstigere Medikamentenpreise günstiger als angenommen für den britischen Pharmakonzern sei, schrieb Michael Leuchten in seiner Einschätzung vom Sonntag. Allerdings könnten die EU-Länder einen eingeschränkten Zugang zu Medikamenten bekommen. Zudem würden die Schwellenländer ohne Berücksichtigung von China bis 2028 ein wichtigerer Markt als Europa, und im kommenden Jahr sollten die Abnehmmedikamente der Briten auf den Markt kommen./rob/gl/ag;