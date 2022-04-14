AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
95.03CHF
0.03CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
10.11.2025 11:23:27
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca
137.43 CHF 4.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu dem Blutdrucksenker Baxdrostat mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Outperform" belassen. Diese sollten sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Justin Smith am Montag. Denn das Angebot von Astrazeneca außerhalb der Onkologie werde von Anlegern aktuell immer noch nur in geringem Maße wahrgenommen./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
180.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
130.30 £
|
Abst. Kursziel*:
38.14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
