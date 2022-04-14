Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'416 1.0%  SPI 17'138 1.0%  Dow 46'987 0.2%  DAX 24'015 1.9%  Euro 0.9319 0.1%  EStoxx50 5'669 1.8%  Gold 4'089 2.2%  Bitcoin 85'608 1.3%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.8 0.1% 
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

95.03
CHF
0.03
CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
10.11.2025 11:23:27

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
137.43 CHF 4.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu dem Blutdrucksenker Baxdrostat mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Outperform" belassen. Diese sollten sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Justin Smith am Montag. Denn das Angebot von Astrazeneca außerhalb der Onkologie werde von Anlegern aktuell immer noch nur in geringem Maße wahrgenommen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
180.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
130.30 £ 		Abst. Kursziel*:
38.14%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:23 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
06:32 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
07.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG