NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu dem Blutdrucksenker Baxdrostat mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Outperform" belassen. Diese sollten sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Justin Smith am Montag. Denn das Angebot von Astrazeneca außerhalb der Onkologie werde von Anlegern aktuell immer noch nur in geringem Maße wahrgenommen./rob/la/ag;