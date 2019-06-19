AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
81.00CHF
2.00CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
16.10.2025 13:33:36
AstraZeneca Sell
AstraZeneca
135.12 CHF -2.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 10500 Pence gesenkt. Das niedrigere Kursziel und die damit einhergehende Abstufung begründete Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer weniger zuversichtlichen Einschätzung der Produkt-Pipeline des Pharmakonzerns, vor allem bei Medikamenten gegen Brustkrebs./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu AstraZeneca PLC
13:33
AstraZeneca Sell
Deutsche Bank AG
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
