Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’936 0.2%  SPI 17’809 0.4%  Dow 48’834 0.3%  DAX 24’385 0.4%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’780 0.5%  Gold 4’342 1.5%  Bitcoin 73’549 0.1%  Dollar 0.7946 0.0%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
HENSOLDT liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigung - Rüstungsaktien im Fokus
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HP von vor einem Jahr angefallen
Suche...
Plus500 Depot

Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100-Performance 12.12.2025 15:58:23

Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Fresnillo
31.29 CHF 2.65%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0.06 Prozent auf 9’697.71 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.778 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’703.19 Punkten, nach 9’703.16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9’761.47 Punkte, das Tagestief hingegen 9’690.80 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0.317 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’911.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9’283.29 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’311.76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17.40 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9’930.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Flutter Entertainment (+ 4.52 Prozent auf 169.80 GBP), Fresnillo (+ 3.78 Prozent auf 29.66 GBP), Ashtead (+ 3.15 Prozent auf 51.68 GBP), Burberry (+ 2.67 Prozent auf 12.51 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2.59 Prozent auf 103.10 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil BAT (-3.10 Prozent auf 42.48 GBP), Whitbread (-1.91 Prozent auf 23.59 GBP), Imperial Brands (-1.90 Prozent auf 32.03 GBP), Next (-1.62 Prozent auf 133.55 GBP) und AstraZeneca (-1.54 Prozent auf 133.86 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 23’557’640 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.886 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten