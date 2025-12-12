Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
12.12.2025 15:58:23
Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben
Der FTSE 100 zeigt sich derzeit kaum verändert.
Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0.06 Prozent auf 9’697.71 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.778 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’703.19 Punkten, nach 9’703.16 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9’761.47 Punkte, das Tagestief hingegen 9’690.80 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0.317 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’911.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9’283.29 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’311.76 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17.40 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9’930.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Flutter Entertainment (+ 4.52 Prozent auf 169.80 GBP), Fresnillo (+ 3.78 Prozent auf 29.66 GBP), Ashtead (+ 3.15 Prozent auf 51.68 GBP), Burberry (+ 2.67 Prozent auf 12.51 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2.59 Prozent auf 103.10 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil BAT (-3.10 Prozent auf 42.48 GBP), Whitbread (-1.91 Prozent auf 23.59 GBP), Imperial Brands (-1.90 Prozent auf 32.03 GBP), Next (-1.62 Prozent auf 133.55 GBP) und AstraZeneca (-1.54 Prozent auf 133.86 GBP) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 23’557’640 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.886 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
