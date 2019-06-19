Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’616 -0.1%  SPI 17’344 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’310 -0.1%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’681 -0.1%  Gold 4’080 -1.1%  Bitcoin 86’042 -0.6%  Dollar 0.7966 0.1%  Öl 62.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novartis-Aktie leichter: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Nestlé-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Nestlé-Aktie
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich
u-blox-Aktie: Weiterhin schwierige Marktbedingungen erwartet
Ausblick: AT&T stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 10:51:32

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
135.12 CHF -2.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung nach dem Esmo-Krebskongress habe der Pharmakonzern einen Überblick über die wichtigsten Punkte der jüngsten Studien zu Enhertu, Datroway und Imfinzi gegeben, was den Ausnahmestatus der Briten einmal mehr herausgestellt habe, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. An seinen schon jüngst veröffentlichten Einschätzungen habe die Veranstaltung aber wenig geändert./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
143.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse