AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung nach dem Esmo-Krebskongress habe der Pharmakonzern einen Überblick über die wichtigsten Punkte der jüngsten Studien zu Enhertu, Datroway und Imfinzi gegeben, was den Ausnahmestatus der Briten einmal mehr herausgestellt habe, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. An seinen schon jüngst veröffentlichten Einschätzungen habe die Veranstaltung aber wenig geändert./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
143.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
06:21