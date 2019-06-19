AstraZeneca 135.12 CHF -2.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung nach dem Esmo-Krebskongress habe der Pharmakonzern einen Überblick über die wichtigsten Punkte der jüngsten Studien zu Enhertu, Datroway und Imfinzi gegeben, was den Ausnahmestatus der Briten einmal mehr herausgestellt habe, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. An seinen schon jüngst veröffentlichten Einschätzungen habe die Veranstaltung aber wenig geändert./gl/ag;

