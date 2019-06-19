|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 08:58:14
AstraZeneca Hold
AstraZeneca
125.64 CHF -2.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Studiendaten des Herzmittels Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Risikoprofil entspreche allerdings ziemlich genau dem des Konkurrenzmittels Lorundrostat. Daher sieht Papadakis die Nachrichten insgesamt neutral für die Astrazeneca-Aktie./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
110.00 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
137.05 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
