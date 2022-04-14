Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

95.03
CHF
0.03
CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
14.11.2025 07:19:44

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
136.66 CHF -3.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pipeline möglicher Medikamente abseits der Onkologie werde an der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Justin Smith am Donnerstagabend. Allein 2026/27 stünden die Ergebnisse von fünf Phase-III-Studien an, die die Markterwartungen steigen lassen könnten./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
184.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
134.94 £ 		Abst. Kursziel*:
36.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

