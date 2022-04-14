AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
95.03CHF
0.03CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 07:19:44
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca
136.66 CHF -3.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pipeline möglicher Medikamente abseits der Onkologie werde an der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Justin Smith am Donnerstagabend. Allein 2026/27 stünden die Ergebnisse von fünf Phase-III-Studien an, die die Markterwartungen steigen lassen könnten./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
184.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
134.94 £
|
Abst. Kursziel*:
36.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
13.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 gibt nach (finanzen.ch)
|
13.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|95.03
|0.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:02
|
UBS AG
Alstom Neutral
|08:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|08:00
|
UBS AG
Enel Buy
|08:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JOST Werke Buy
|07:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sixt Hold
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy