Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’249 -0.4%  SPI 16’920 -0.4%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’580 -0.6%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 80’944 -0.9%  Dollar 0.8061 -0.1%  Öl 63.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Zalando-Aktie
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Heidelberg Materials-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

95.03
CHF
0.03
CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 11:13:19

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
132.14 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal wirke auf ihn "ungewöhnlich unkompliziert", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
129.06 £ 		Abst. Kursziel*:
-18.64%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse