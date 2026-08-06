NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den Umsatz des Antikörperspezialisten für die Jahre 2026 bis 2031 um sieben bis neun Prozent. Grund sei eine größere Anwendungsbasis des Autoimmun-Wirkstoffs Vyvgart. Die Annahmen für den operativen Gewinn des Unternehmens schraubte Vosser um etwa 11 bis 21 Prozent nach oben./rob/bek/ag;