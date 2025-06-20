Aroundtown 2.88 CHF 1.84% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,15 Euro auf "Add" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Andre Remke am Mittwoch zu den Halbjahreszahlen. Überraschungen seien ausgeblieben./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



