Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.88
CHF
0.05
CHF
1.84 %
20.06.2025
BRXC
27.08.2025 08:03:33

Aroundtown SA Add

Aroundtown
2.88 CHF 1.84%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,15 Euro auf "Add" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Andre Remke am Mittwoch zu den Halbjahreszahlen. Überraschungen seien ausgeblieben./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Add
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
3.15 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
3.47 € 		Abst. Kursziel*:
-9.27%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
3.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.26%
Analyst Name::
Andre Remke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse