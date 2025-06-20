|Kurse + Charts + Realtime
27.08.2025 08:03:33
Aroundtown SA Add
Aroundtown
2.88 CHF 1.84%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,15 Euro auf "Add" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Andre Remke am Mittwoch zu den Halbjahreszahlen. Überraschungen seien ausgeblieben./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Add
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
3.15 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
3.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.27%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
3.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.26%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
07:21
|Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
07:19
|**Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
26.08.25