Aroundtown Aktie

2.42
CHF
-0.06
CHF
-2.42 %
10:21:39
SWX
04.03.2026 09:43:28

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Immobilienunternehmens liege unter den Erwartungen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2.30 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
2.69 € 		Abst. Kursziel*:
-14.63%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
2.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.75%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

