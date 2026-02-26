Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Immobilienunternehmens liege unter den Erwartungen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2.30 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
2.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.63%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
2.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den MDAX (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.03.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.02.26