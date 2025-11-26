Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
2.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.20%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
2.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.61%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
14.11.25
|XETRA-Handel MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Anleihe: Aroundtown nimmt 150 Millionen Franken für 5 Jahre auf (AWP)
|
06.11.25
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|Aroundtown SA
|2.82
|-4.80%
|08:58
|
Barclays Capital
Aroundtown Underweight
|08:57
|
Jefferies & Company Inc.
Aroundtown Underperform
|08:54
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|08:53
|
Deutsche Bank AG
Salzgitter Buy
|08:43
|
Deutsche Bank AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|08:34
|
Bernstein Research
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|08:12
|
UBS AG
L'Oréal Neutral