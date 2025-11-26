Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.77
CHF
-0.19
CHF
-6.45 %
09:55:26
BRXC
26.11.2025 08:57:24

Aroundtown SA Underperform

Aroundtown
2.76 CHF -6.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
2.95 € 		Abst. Kursziel*:
-32.20%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
2.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-32.61%
Analyst Name::
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

Analysen zu Aroundtown SA

10.11.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Aroundtown Buy Warburg Research
23.09.25 Aroundtown Buy Warburg Research
09.09.25 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
