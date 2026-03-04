Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.46CHF
-0.02CHF
-0.81 %
09:53:21
SWX
04.03.2026 09:20:15
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown
2.46 CHF -2.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zunächst mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften negativ auf den schwachen Ausblick des Immobilienunternehmens und die neue Ausschüttungspolitik reagieren, schrieb Jonathan Kownator am Mittwoch./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
3.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
2.72 €
Abst. Kursziel*:
10.21%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
2.73 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.05%
Analyst Name::
Jonathan Kownator
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
