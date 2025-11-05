Aroundtown 2.88 CHF 1.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit Stabilität beim Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis. Er hob zudem die jüngste Anleiheplatzierung sowie den steten Rückkauf alter Bonds als positiv für die Barmittelentwicklung hervor./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



