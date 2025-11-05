Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.89CHF
0.05CHF
1.69 %
13:53:38
BRXC
05.11.2025 11:41:34
Aroundtown SA Buy
Aroundtown
2.88 CHF 1.69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit Stabilität beim Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis. Er hob zudem die jüngste Anleiheplatzierung sowie den steten Rückkauf alter Bonds als positiv für die Barmittelentwicklung hervor./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.10 €
|
Abst. Kursziel*:
32.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.00%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
