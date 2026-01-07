Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.53
CHF
0.06
CHF
2.47 %
17:29:55
BRXC
07.01.2026 16:30:39

Aroundtown SA Underweight

Aroundtown
2.53 CHF 2.47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
2.66 € 		Abst. Kursziel*:
-20.99%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
2.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.08%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

