Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen habe in einer Pressemitteilung einen Bericht der "Wirtschaftswoche" über Büro-Leerstände in Frankfurt kommentiert, schrieb Kai Klose am Montag. Wie in anderen Städten konzentriere sich die Nachfrage nach Büroflächen in Frankfurt offenbar auf moderne Objekte in zentralen Lagen. Er hält den Ansatz von Aroundtown, günstig erworbene Immobilien aufzupeppen, vor diesem Hintergrund für passend./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.80 €
|
Abst. Kursziel*:
42.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.37%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|07:44
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07:44
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2.52
|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Warburg Research
KWS SAAT Buy
|08:55
|
Warburg Research
HENSOLDT Buy
|08:02
|
Bernstein Research
Airbus Outperform
|08:02
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|07:55
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|07:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight