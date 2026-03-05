Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.38CHF
0.02CHF
0.85 %
14:17:49
SWX
05.03.2026 13:13:37
Aroundtown SA Hold
Aroundtown
2.36 CHF -0.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktientausch-Offerte an Grand City Properties sei allerdings attraktiv für Aroundtown, nicht für Grand City Properties./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
3.30 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
2.64 €
Abst. Kursziel*:
24.91%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
2.61 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.44%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
