ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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05.10.2026 08:49:48
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
52.15 CHF -2.18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bastian Synagowitz rechnet laut einer Einschätzung vom Montag mit einem schwächeren dritten Quartal des Stahlherstellers. Temporärer Gegenwind von operativer Seite in Nordamerika und höhere Energiekosten machten eine bessere Preisbildung zunichte./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.30 €
|
Abst. Kursziel*:
24.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.98%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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