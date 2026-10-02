CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32.30 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 309.598 ArcelorMittal-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 56.74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’566.56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75.67 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 44.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch