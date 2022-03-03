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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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03.03.2022
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01.05.2026 08:40:48

ArcelorMittal Underweight

ArcelorMittal
45.04 CHF -0.64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Underweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.00 €
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
48.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
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