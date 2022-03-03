ArcelorMittal 45.04 CHF -0.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.