NVIDIA hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Geschäftszahlen fielen dabei in eine Phase, in der die Aktie des KI-Chipherstellers zuletzt durch Turbulenzen rund um CEO Jensen Huang belastet worden war.

NVIDIA: Gewinn je Aktie über den Erwartungen

Analysten hatten im Vorfeld einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis von 2,47 US-Dollar erwartet, nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch 1,27 US-Dollar je Aktie verdient hatte. Tatsächlich belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,68 US-Dollar, damit lag das EPS deutlich über den Erwartungen. Der Nettogewinn betrug 65,3 Milliarden US-Dollar und hat sich damit im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

NVIDIA-Umsatz übertrifft Analystenschätzungen

Beim Umsatz hatten Experten im Schnitt mit 108,93 Milliarden US-Dollar gerechnet nach Erlösen von 57,01 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Im Berichtsquartal lag der Umsatz dann bei 115,8 Milliarden US-Dollar und damit ebenfalls deutlich mehr als am Markt erwartet worden war. Die Erlöse haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum damit mehr als verdoppelt.

Mit einer Umsatzprognose von 130 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal übertrifft das Unternehmen die Markterwartungen (125,21 Milliarden US-Dollar) ebenfalls.

NVIDIA-Aktie: Turbulenzen um Jensen Huang vor den Zahlen

Die jüngsten Turbulenzen rund um den Rücktritt von Unternehmensgründer Jensen Huang hatten die NVIDIA-Aktie zuletzt zusätzlich unter Druck gesetzt. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Unternehmens und die Rolle des langjährigen Vorstandschefs rückte damit neben den Geschäftszahlen in den Fokus der Anleger.

Wenige Stunden vor der Zahlenvorlage hatte Huang allerdings erklärt, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, sollte der Verwaltungsrat ihm dies anbieten. Aus dem Gremium hatte es zuvor über Medienberichte geheissen, eine Rückkehr des langjährigen Chefs werde derzeit nicht erwogen. Aktuell führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen kommissarisch. Eine dauerhafte Nachfolgelösung steht noch aus.

Hintergrund der Turbulenzen waren bekannt gewordene aussereheliche Affären Huangs. Eine der Frauen war Managerin eines NVIDIA-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen soll es sich um eine Huang unterstellte Top-Managerin des Chipkonzerns gehandelt haben. Zudem gibt es inzwischen Fragen dazu, welche Kenntnisse NVIDIA über Lieferungen von KI-Chips nach China hatte.

NVIDIA bleibt Schlüsselunternehmen der KI-Branche

Die Bedeutung des Unternehmens für die KI-Branche bleibt unterdessen enorm: NVIDIA-Chips sind eine Schlüsseltechnologie für das Training und den Betrieb Künstlicher Intelligenz. Grosse KI-Entwickler wie OpenAI, Alphabet oder Meta Platforms setzen sie in ihren Rechenzentren ein.

NVIDIA-Aktie legt nach Quartalszahlen zu

Wie der Markt die Zahlen und die jüngsten Entwicklungen bewertet, zeigte sich auch im Aktienkurs: Die NVIDIA-Aktie reagierte an der NASDAQ mit einem Plus von 2,73 Prozent auf 159,70 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net mit Material von AWP