ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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ArcelorMittal Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von ArcelorMittal vor dem Quartalsbericht am 5. November den Stempel " Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Dominic O'Kane geht davon aus, dass der Stahlkonzern das Vertrauen in das vierte Quartal stärken kann, wie er am Dienstag schrieb. Er bleibt auch insgesamt von der Anlagestory überzeugt. 2027 rechnet er mit einer operativen Ergebnissteigerung um etwa 35 Prozent. Die Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur als Chance nutzen. O'Kanes Vortum bleibt mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54.58 €
|
Abst. Kursziel*:
28.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.39%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|29.19
|12.27%
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|10:15
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|10:12
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|10:11
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Deutsche Bank AG
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|09:56
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