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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
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28.10.2026 06:36:23

ArcelorMittal Overweight

ArcelorMittal
49.92 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von ArcelorMittal vor dem Quartalsbericht am 5. November den Stempel " Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Dominic O'Kane geht davon aus, dass der Stahlkonzern das Vertrauen in das vierte Quartal stärken kann, wie er am Dienstag schrieb. Er bleibt auch insgesamt von der Anlagestory überzeugt. 2027 rechnet er mit einer operativen Ergebnissteigerung um etwa 35 Prozent. Die Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur als Chance nutzen. O'Kanes Vortum bleibt mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
54.58 € 		Abst. Kursziel*:
28.25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.39%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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