ArcelorMittal 50.08 CHF 0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen um drei Prozent übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag. Dies sei angetrieben worden durch das Brasilien-Geschäft und Gemeinschaftsunternehmen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.