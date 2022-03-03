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06.11.2026 11:38:55

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen um drei Prozent übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag. Dies sei angetrieben worden durch das Brasilien-Geschäft und Gemeinschaftsunternehmen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
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ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Andrew Jones 		KGV*:
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