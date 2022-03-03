ArcelorMittal 51.87 CHF -1.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.