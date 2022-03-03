ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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ArcelorMittal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die beiden kommenden Jahre am Dienstag an. Die Aktien seien zudem deutlich gestiegen, schrieb er zur Begründung des neuen Ziels. Die Gewinndynamik sollte zunehmen. Allerdings sei die Aktie schon weitgehend angemessen bewertet, auch wenn sie optisch günstig erscheine./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56.50 €
|
Abst. Kursziel*:
4.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.47%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
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