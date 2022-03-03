ArcelorMittal 51.87 CHF -1.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die beiden kommenden Jahre am Dienstag an. Die Aktien seien zudem deutlich gestiegen, schrieb er zur Begründung des neuen Ziels. Die Gewinndynamik sollte zunehmen. Allerdings sei die Aktie schon weitgehend angemessen bewertet, auch wenn sie optisch günstig erscheine./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.