CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21.72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das ArcelorMittal-Papier investiert hätte, hätte er nun 46.051 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 54.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’509.79 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 2’509.79 EUR, was einer positiven Performance von 150.98 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 41.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch