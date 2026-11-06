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|ArcelorMittal-Investition
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06.11.2026 10:02:07
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen ArcelorMittal-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21.72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das ArcelorMittal-Papier investiert hätte, hätte er nun 46.051 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 54.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’509.79 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 2’509.79 EUR, was einer positiven Performance von 150.98 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 41.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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