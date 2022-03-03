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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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15.10.2026 07:44:18

ArcelorMittal Overweight

ArcelorMittal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 70 Euro angehoben. Dominic O'Kane begründete das neue Anlagevotum mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktie zum europäischen Stahlsektor. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56.24 € 		Abst. Kursziel*:
24.47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
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