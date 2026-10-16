CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 27.69 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 36.121 ArcelorMittal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 56.68 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2’047.32 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 104.73 Prozent.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch