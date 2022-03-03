ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ArcelorMittal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 71 Euro angehoben. Nach der Preisstagnation von April bis Juli sollte sich das Stahlangebot im Schlussquartal wegen europäischer Importeinschränkungen deutlich verknappen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er sieht bei Europas Stahlaktien nach dem jüngsten Kursrückgang Kaufgelegenheiten und favorisiert Salzgitter./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.04 €
|
Abst. Kursziel*:
24.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
57.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.21%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|29.19
|12.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JCDecaux Buy
|13:03
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform
|12:46
|
Deutsche Bank AG
arGEN-X Hold
|12:26
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|12:25
|
Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care Hold
|12:24
|
Deutsche Bank AG
Porsche vz. Buy
|12:23
|
Deutsche Bank AG
Mercedes-Benz Group Buy