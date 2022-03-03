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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
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09.10.2026 11:50:04

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
53.28 CHF 5.93%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 71 Euro angehoben. Nach der Preisstagnation von April bis Juli sollte sich das Stahlangebot im Schlussquartal wegen europäischer Importeinschränkungen deutlich verknappen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er sieht bei Europas Stahlaktien nach dem jüngsten Kursrückgang Kaufgelegenheiten und favorisiert Salzgitter./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.04 € 		Abst. Kursziel*:
24.47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
57.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.21%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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