ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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09.10.2026 10:02:31
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen ArcelorMittal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das ArcelorMittal-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers betrug an diesem Tag 22.78 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.390 Anteilen. Die gehaltenen ArcelorMittal-Papiere wären am 08.10.2026 238.02 EUR wert, da der Schlussstand 54.22 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138.02 Prozent angezogen.
Insgesamt war ArcelorMittal zuletzt 41.91 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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