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13.11.2026 10:02:23
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen ArcelorMittal-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 27.60 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 362.319 ArcelorMittal-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 21’304.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 113.04 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte ArcelorMittal einen Börsenwert von 44.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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