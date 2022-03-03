ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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03.03.2022
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31.07.2026 13:52:10
ArcelorMittal Neutral
ArcelorMittal
56.01 CHF 4.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das zweite Quartal des Stahlkonzerns sei ohne Überraschungen verlaufen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der starke, beruhigende Ausblick sei zudem weitgehend erwartet worden./ck/rob/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.50%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse