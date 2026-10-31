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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der ArcelorMittal-Aktie abgegeben.
4 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 70,25 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,47 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 54,78 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|27,78
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|27,78
|15.10.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|29,61
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|27,78
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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