Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der ArcelorMittal-Aktie abgegeben.

4 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 70,25 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,47 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 54,78 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR 27,78 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR 27,78 15.10.2026 UBS AG 71,00 EUR 29,61 09.10.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR 27,78 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net