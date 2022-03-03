Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9282 -0.6%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’114 1.2%  Bitcoin 52’116 0.2%  Dollar 0.8050 -1.1%  Öl 89.2 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132ABB1222171Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie überrascht die Märkte: Gewinn und Umsatz deutlich besser als erwartet
Meta-Aktie rutscht nach Enttäuschung bei den Erlösen deutlich ab
Microsoft liefert Traumquartal - Azure treibt Wachstum an - Aktie hebt ab
Apple-Aktie im Blick: Konzern verklagt OpenAI wegen Geheimnisverrats durch Ex-Mitarbeiter
Nach Fed-Zinsentscheid: US-Dollar verliert zu Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 20:33:05

ArcelorMittal Neutral

ArcelorMittal
53.35 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Finanziell sei das zweite Quartal im Erwartungsrahmen gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun in den kommenden Quartalen schrittweise mit weiteren Steigerungen des operativen Ergebnisses (Ebitda). Für den Stahlsektor gibt er sich optimistisch, doch im Falle von Arcelor halte ihn die Bewertung von einem besseren Votum ab./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59.68 € 		Abst. Kursziel*:
-4.49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
60.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.25%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten