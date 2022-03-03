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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
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04.09.2026 08:40:48

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
62.00 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.12 € 		Abst. Kursziel*:
7.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.64%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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