ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.12 €
|
Abst. Kursziel*:
7.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.64%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
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