ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.
2 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 71,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 11,18 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 59,82 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|18,69
|23.09.2026
|Deutsche Bank AG
|71,00 EUR
|18,69
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|23.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
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|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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