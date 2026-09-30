Analysten sehen bei ArcelorMittal-Aktie Potenzial

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.

2 Experten stufen die ArcelorMittal-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für ArcelorMittal ein Kursziel von 71,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 11,18 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 59,82 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 71,00 EUR 18,69 23.09.2026 Deutsche Bank AG 71,00 EUR 18,69 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch